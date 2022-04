Laufsport-Event: DKV Urban Trail lässt die Straßen Luxemburgs vibrieren

Im Zielbereich an der Cité Judiciaire waren einige Läufer völlig entkräftet, andere zeigten ein breites Lächeln. Glücklich waren sie aber allesamt: Sie hatten gerade den DKV Urban Trail hinter sich gebracht, der nach zwei coronabedingten Absagen wieder nach Luxemburg-Stadt zurückkehren konnte. Fast 2500 Teilnehmer gingen am Sonntag an den Start der bis zu 34 Kilometer langen Strecke. Am Samstag hatten sich bereits rund 900 Läufer versammelt.