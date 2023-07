Frankreich: DNA-Tests für Hunde in südfranzösischer Stadt zur Zuordnung von Hundehäufchen

Künftig sollen Hundebesitzer eine Reinigungsstrafe von 120 Euro zahlen, wenn sie die Hinterlassenschaften ihrer Tiere nicht beseitigen. Béziers› Bürgermeister Robert Ménard verteidigte die Entscheidung am Montag und zeigte sich «empört» über die vielen zurückgelassenen Häufchen in der Stadt. «Wir haben gezählt: Die Stadt hat allein im Zentrum 1000 (Häufchen) aufgesammelt. Das ist nicht richtig», erklärte Ménard. Sein Büro in Béziers gab an, die Reinigung von Hundekot koste die 75.000-Einwohner-Gemeinde jährlich rund 80.000 Euro.