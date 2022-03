Deutschland : «Döner-Morde» ist das Unwort des Jahres

Döner-Morde: Der Ausdruck verharmlost eine Mordserie an neun Ausländern - und ist deshalb in Deutschland zum «Unwort des Jahres 2011» gekürt worden.

Das «Unwort des Jahres 2011» heißt «Döner-Morde». Das teilte die «Unwort»-Jury unter dem Vorsitz der Sprachwissenschaftlerin Nina Janich am Dienstag in Darmstadt mit. Das Schlagwort verharmlose die Mordserie an acht türkischstämmigen und einem griechischen Kleinunternehmer. Als Vorschlag war «Döner-Morde» 269 Mal eingereicht worden. Es ist das 21. Unwort.