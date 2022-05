In norwegischer Heimat : Döner-Pizza statt Gold-Steak – auf diese Gerichte fährt Haaland ab

Während der Saison hält sich BVB-Stürmer Erling Haaland an einen strikten Ernährungsplan. Ist der 21-Jährige zu Hause in Norwegen, gönnt er sich auch mal etwas Ungesundes.

Auch Hähnchen süß-sauer isst der 21-Jährige gerne, wenn er in seiner norwegischen Heimat zu Besuch ist.

Das Leibgericht des Norwegers: Dönerfleisch – am liebsten auf einer Pizza.

Umgerechnet 500.000 Pfund soll Erling Haaland ab der kommenden Saison bei Manchester City kassieren – pro Woche! Damit könnte sich der 21-Jährige eigentlich problemlos das eine oder andere Gold-Steak leisten. Was sein Essen betrifft, mag es der Norweger aber offenbar eher einfach.

Wenn Haaland in seinem norwegischen Heimatstädtchen Bryne zu Besuch ist, schaut der Stürmer regelmäßig im China-Restaurant und in der Döner-Bude vorbei. Besonders abfahren soll der Noch-BVB-Profi dabei auf Hähnchen süß-sauer und Döner-Pizza, wie die britische «Sun» berichtet. «Ich liebe Kebab», wird Haaland zitiert. Zwar esse er es nur ein paar Mal im Jahr, wenn er in seiner Heimat sei, «aber es ist immer noch mein Lieblingsessen».