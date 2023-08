Doktor Sex: «Er hat Pornos auf seinem Handy gespeichert!»

Ich bin verzweifelt und habe große Angst, dass er fremdgegangen ist. Und dass die Frauen nur ein paar Jahre älter waren als unsere Tochter, haut mich total um. Ich hätte niemals gedacht, dass er so tickt. Was soll ich jetzt tun?

Nun habe ich kürzlich herausgefunden, dass er auf seinem Handy Pornofilmchen gespeichert hat, die sehr junge Frauen beim Sex zeigen. Ich war schockiert! Wenn ich ihn in der Vergangenheit fragte, ob er Pornos schaut, verneinte er und meinte, er brauche dies nicht.

Antwort von Doktor Sex

Aktuell weißt du nur, dass es auf dem Handy deines Partners diese Bilder gibt. Wie sie dorthin gelangten und was die Beweggründe waren, sie abzuspeichern, entzieht sich deiner Kenntnis. Auch ob es eine Verbindung gibt zu dir oder eurer Sexualität als Paar, ist nicht klar.

Wichtig scheint mir deshalb, mit deinem Mann umgehend das Gespräch zu suchen. Falle aber nicht mit der Tür ins Haus, sondern teile ihm sachlich mit, dass du Klärungsbedarf hast bezüglich eines Vorfalls, der dich beschäftigt. Suche dann mit ihm einen Termin, an dem ihr ungestört seid.

Bereite dich bewusst auf die Begegnung vor und behalte deine Emotionen im Auge. Wichtig ist, deinem Partner keine Vorwürfe zu machen – auch wenn dies schwierig ist. Sprich einfach von dir. Erzähle in der Ich-Form und sachlich, was du erlebt und wie du dich dabei gefühlt hast.

Sprich nur vom Pornografiekonsum und lass das Alter der Frauen vorerst weg. Stelle den Zusammenhang her mit seinen Beteuerungen in der Vergangenheit und sage ihm, dass du dich hintergangen fühlst. Bitte ihn danach um seine Erklärung und lasse ihn in Ruhe seinen Standpunkt erläutern. Beende danach das Gespräch fürs Erste und lass das Gesagte auf dich wirken.