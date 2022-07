«Geschluchzt und geheult»: Doku über tote BBC-Moderatorin Deborah James rührt Tausende zu Tränen

1 / 9 Am Dienstag, 28. Juni, verlor Deborah James ihren Kampf gegen den Krebs. Instagram/bowelbabe Am Donnerstagabend wurde auf dem britischen Sender BBC eine Doku ausgestrahlt, die das Leben und das Engagement der Moderatorin und Podcasterin aufzeigt und ehrt. Instagram/ Bowelbabe Darin wird ihr fünfjähriger Kampf gegen den Darmkrebs thematisiert. Auch intime Familienmomente werden gezeigt. Zudem kommen Freunde zu Wort, die die Moderatorin bis zum Schluss unterstützt haben. Instagram/ Bowelbabe

Die BBC-Moderatorin und Podcasterin Deborah James verlor am Dienstag ihren Kampf gegen den Darmkrebs im vierten Stadium. Seit ihrer Diagnose im Dezember 2016 ging James stets offen mit ihrer Krankheit um, sammelte Spendengelder für andere Betroffene und leistete unermüdlich Aufklärungsarbeit. Für ihren Einsatz wurde ihr nun mit einem Dokumentarfilm gedankt, der am Donnerstagabend auf BBC ausgestrahlt wurde.

Mit dem Segen ihrer Familie hat der britische Sender den Kurzfilm «Dame Deborah James: The Last Dance» realisiert. In der 29-minütigen Doku wird Deborahs Kampf gegen ihre Krankheit aufgezeigt. Dabei kommen auch enge Freunde der Moderatorin zu Wort, die sie bis zum Schluss unterstützt haben. Auch private Familienmomente werden gezeigt – etwa wie Deborah mit ihrem Sohn Hugo tanzt, wie sie sich über gelungene Spendenaktionen freut oder wie sie umgeben von ihren Liebsten im Krankenahaus behandelt wird.

Film rührt Zuschauerinnen und Zuschauer zu Tränen

Wirft man einen Blick auf die Filmrezensionen und Reaktionen auf Social Media, so wird schnell klar: Die Doku berührt. «Ich habe gleichermaßen geschluchzt und gelacht – Deborah hatte eine wirklich schöne Seele. Ruhe in Frieden», schreibt etwa ein Twitter-User. Ein anderer Nutzer schreibt: «Eine absolut inspirierende Geschichte über das Leben und Sterben mit Krebs.» Eine weitere Userin schreibt: «Die Doku hat mich zum Weinen gebracht, aber auch aufgezeigt, wie viel Deborah erreicht hat und wie einzigartig sie ist.»

Andere Zuschauerinnen und Zuschauer hatten gar Mühe, sich den Film anzusehen. So twittert eine Nutzerin: «Es war sehr hart mitanzusehen. Deborah war die inspirierende, talentierteste und schönste Lady.» Eine andere Userin ergänzt: «Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Was für eine inspirierende Frau, und was sie alles hinterlässt … Eine starke Erinnerung daran, was wirklich wichtig ist im Leben.»

Der Krebs kam zurück

Während ihres langen Kampfes gegen den Krebs nahm Deborah James ihre Instagram-Community stets mit – und zwar unverblümt. Im Dezember 2016 erhielt sie die niederschmetternde Diagnose. Daraufhin musste sie sich mehreren Operationen und Chemotherapien unterziehen. Zunächst schlugen sie an und die Ärztinnen und Ärzte teilten James 2018 mit, dass sie krebsfrei sei. Doch der Krebs kam zurück – dieses Mal unheilbar. Am 9. Mai verriet die zweifache Mutter in einem Abschiedsbrief, dass alle Behandlungen eingestellt wurden.

Unermüdliches Engagement