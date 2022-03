In Mali : Dokument zur Al-Kaida-Strategie aufgetaucht

In Timbuktu im Norden Malis ist ein Schreiben aufgetaucht. Es stammt vom Anführer von Al-Kaida im Islamischen Maghreb. Ändert dieser seine Strategie?

In Nordmali ist ein Brief eines hohen Al-Kaida-Funktionärs über die Strategie der islamistischen Terroristen aufgetaucht. Das neunseitige Dokument liegt der Nachrichtenagentur AP vor. Es ist vom Anführer von Al-Kaida im Islamischen Maghreb, Abdelmalek Droukdel, unterzeichnet. Wissenschaftler halten das Schreiben für echt und für außerordentlich aufschlussreich.

Aus dem Schreiben geht hervor, dass dem Terrornetzwerk vor der französischen Militärintervention Anfang Januar die eigene schwache Position bewusst war. Der Brief belegt zudem Meinungsverschiedenheiten im Führungskreis von Al-Kaida in Nordmali über die strikte Anwendung islamischen Rechts. So äußerte Droukdel Missfallen darüber, dass Frauen ausgepeitscht und in Timbuktu Heiligtümer zerstört wurden.

Außerdem macht das Schreiben deutlich, dass Al-Kaida trotz des Rückzugs vor den vorrückenden französischen Truppen weiter in der Region aktiv bleiben will und dass die Terrorgruppe zu kurzfristigen ideologischen Zugeständnissen bereit ist, um Verbündete zu gewinnen.

«Dies ist ein Dokument, wie es noch nie gezeigt wurde»

«Dies ist ein Dokument der Islamisten, wie es noch nie der Öffentlichkeit gezeigt wurde», sagte Guidère. «Es bestätigt etwas sehr Wichtiges: Die Spaltung über die strategische Ausrichtung der Organisation. Es gab eine Debatte darüber, wie ein islamischer Staat in Nordmali errichtet werden und wie die Scharia umgesetzt werden sollte.» Das undatierte Schreiben wurde von AP-Reportern auf dem Boden eines Hauses gefunden, in dem Al-Kaida-Kämpfer mehr als einem Jahr gewohnt hatten. Es ist eine Art kritische Bestandsaufnahme der Aktivitäten der Dschihadisten in den vergangenen Monaten. So kritisiert Droukdel - eigentlich Abu Musab Abdul Wadud -, dass seine Kämpfer zu brutal vorgingen. Er mahnt zur Zurückhaltung, sonst könnte ihr ganzes Projekt in Gefahr sein.