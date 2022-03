Für das Tierwohl : Dolce & Gabbana verzichtet ab sofort auf Pelz

Ab 2022 wird Dolce & Gabbana ganz auf Tierfell in seinen Kollektionen verzichten. Das italienische Modeunternehmen tüftelt stattdessen an ökologischen Alternativen.

In Zukunft gibt es bei Dolce & Gabbana keinen Pelz mehr. Instagram/dolce&gabbana

Die Modewelt verändert sich und immer mehr Designerinnen und Designer verzichten auf Pelz. Jüngst gehört auch das italienische Modehaus Dolce & Gabbana dazu. «Dolce & Gabbana arbeitet an einer nachhaltigeren Zukunft, in der die Verwendung von Tierpelz nicht in Frage kommt», sagt Fedele Usai, Kommunikationschef bei Dolce & Gabbana in der Medienmitteilung. Ab 2022 will das italienische Modeunternehmen in seinen Kollektionen also keinen Echtpelz mehr verwenden.

Öko- statt Tierpelz

Statt Tier soll bei Dolce & Gabbana Ökopelz, auch Ecofur genannt, an den Kragen kommen. Dafür will das Modehaus weiterhin mit Kürschnermeisterinnen und Kürschnermeistern zusammenarbeiten. So will das Unternehmen eine nachhaltige Alternative zu Kunstpelz erschaffen, bei der recycelte und wiederverwertbare Materialien zum Einsatz kommen.

Wie Kleidungsstücke aus Ecofur aussehen könnte, hat Dolce & Gabbana vor wenigen Wochen bereits an der Fashion Week in Milan gezeigt. Dort schickte das italienische Modehaus ein Model in einer Jacke aus weißem Ecofur über den Laufsteg:

Auch Moncler und Canada Goose verzichten auf Pelz

Mit seiner Entscheidung, Pelz zu verbannen, ist Dolce & Gabbana nicht alleine. Erst vergangene Woche gab Moncler bekannt, dass das Label in Zukunft auf Pelz verzichten will. Auch Canada Goose, ein Brand, der für seine Pelzkragen bekannt ist, will bis Ende 2022 keinen Tierpelz mehr vernähen.

Und im September letzten Jahres entschied sich das französische Luxus-Konglomerat Kering, zu dem Marken wie Balenciaga und Bottega Veneta gehören, für die Kollektionen von Herbst und Winter 2022 keinen Pelz mehr zu verwenden. Gucci, ebenfalls aus dem Hause Kering, macht das bereits seit 2017.

Auch in Europa tut sich was: Das deutsche Unternehmen MyTheresa etwa bietet ab Frühling 2022 keinen Pelz mehr in seinem Sortiment an. Noch einen Schritt weiter geht es in Italien, dort sollen bald alle Pelzfarmen geschlossen werden.