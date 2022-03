Karibik : Dominikanische Republik baut Grenzzaun zu Haiti

Die Barrikade soll die illegale Einwanderung aus Haiti reduzieren. Wegen politischer Instabilität und Kriminalität flüchten immer wieder Menschen in die Dominikanische Republik.

Täglich überqueren Hunderte die Grenze von Haiti in die Dominikanische Republik, um dort ihre Waren zu verkaufen.

Die Dominikanische Republik hat mit dem Bau einer Mauer an der Grenze zum Nachbarstaat Haiti begonnen. Die rund 160 Kilometer lange Mauer solle im Kampf gegen illegale Einwanderung und Kriminalität helfen, sagte der Präsident der Dominikanischen Republik, Luis Abinader, am Sonntag (Ortszeit) in Dajabón. Die Grenzbarriere werde «beiden Ländern zugutekommen».