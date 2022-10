USA : Donald Trump deutet erneute Kandidatur 2024 an

In einer Rede am Samstag erklärt Trump, er wolle erneut als US-Präsident antreten.

«Ich bin zweimal angetreten, habe zweimal gewonnen und beim zweiten Mal viel besser abgeschnitten als beim ersten Mal», erklärte der 76-Jährige am Samstag bei einer Rede im Rahmen der «Save America»-Kampagne im US-Bundesstaat Michigan. Trump trat dort nicht ohne Grund auf: Er unterstützt aktuell die republikanische Kandidatin Tudor Dixon, bekannt als Schauspielerin, Moderatorin und Politikerin. Sie geht mit Trumps Hilfe ins Rennen um das Gouverneursamt in Michigan.

Trump forderte allerdings nicht nur die Wähler auf, Dixon im November zu unterstützen, er attackierte erneut die Bundespolizei FBI für die Razzia in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach. In Michigan deutete Trump nun seine erneute Kandidatur im Jahr 2024 an. «Und jetzt müssen wir es vielleicht wieder tun, ich glaube, ihr werdet sehr glücklich sein», so Donald Trump. Er weigert sich bekanntlich bis heute, seine Niederlage gegen den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden anzunehmen.