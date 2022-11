Hochzeit : Donald Trump führte Tochter Tiffany zum Altar

Seine «wunderbare» Tochter werde heute in Mar-a-Lago heiraten, hatte Donald Trump am Samstag auf der von ihm gegründeten Social-Media-Plattform Truth Social mitgeteilt. Halbschwester Ivanka beglückwünschte ihre Schwester: «Als ich 12 Jahre alt war, wurde mein Traum von einer kleinen Schwester wahr! Vom ersten Moment an, als ich @tiffanytrump in meinen Armen hielt und in diese großen, netten, neugierigen blauen Augen sah, war ich verliebt», schrieb sie auf Instagram. «Tiffany strahlt Liebe, Mitgefühl und Anmut aus – Eigenschaften, die sie in ihre Ehe mit Michael bringen wird.»