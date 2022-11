US-Zwischenwahlen: Donald Trump verspricht eine «große Ankündigung»

Kommende Woche – Trump verspricht große Ankündigung

«Ich werde am Dienstag, dem 15. November, in Mar-a-Lago eine sehr große Ankündigung machen», sagte der frühere US-Präsident Donald Trump am Montagabend (Ortszeit) in Vandalia, Ohio, vor einer jubelnden Menschenmenge bei einem abschließenden Wahlkampftermin für die Zwischenwahlen. Trump kokettierte zuletzt mit einer erneuten Kandidatur für das Amt des Präsidenten bei den Wahlen 2024.

In Ohio unterstützte Trump den Wahlkampf des republikanischen Senatskandidaten JD Vance. Man wolle nicht, dass etwas von der Bedeutung der Wahl am (heutigen) Dienstag ablenke, sagte Trump. Zuletzt hatte er bereits betont, dass es «sehr, sehr, sehr wahrscheinlich» sei, dass er erneut für das höchste Staatsamt kandidieren werde, so etwa am Sonntagabend in Miami.

Vertreter der Republikaner und Menschen aus dem Umfeld Trumps haben ihn gebeten, bis nach den sogenannten Midterm-Wahlen mit dem Beginn seiner Kampagne zu warten. IMAGO/UPI Photo

So sollte verhindert werden, dass die Wahl zu einem Referendum über Trump wird. Zudem sollte er davor geschützt werden, verantwortlich gemacht zu werden, sollten die Republikaner schlechter abschneiden als erwartet.