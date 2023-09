Donald Tusk: «Polen fällt Ukraine wegen Wahlkampfs in den Rücken»

Donald Tusk hat die Absage der Waffenlieferung an die Ukraine der polnischen Regierung verurteilt. DPA

Der polnische Oppositionsführer Donald Tusk hat die Ankündigung der Regierung verurteilt, keine neuen Waffenlieferungen mehr an die Ukraine zu genehmigen. Es sei ein «moralischer und geopolitischer Skandal», dass Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und andere Entscheidungsträger der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) der Ukraine politisch in den Rücken fielen, nur weil es ihnen im Wahlkampf von Nutzen sein könnte, sagte Tusk am Donnerstag.

Morawiecki hatte am Mittwochabend in einem Interview gesagt, Polen wolle sich selbst mit modernen Waffen ausstatten und keine Rüstungsgüter mehr an die Ukraine liefern. Regierungssprecher Piotr Müller präzisierte am Donnerstag, dass nur noch jene Waffenlieferungen an das Nachbarland gehen sollten, die bereits vereinbart worden seien.

Polen lieferte Leopard-Panzer und Kampfflugzeuge

Ein ranghoher US-Regierungsfunktionär sagte der Nachrichtenagentur AP, die Aussagen Morawieckis werte man in Washington nicht als Zeichen, dass die westliche Geschlossenheit bei der Unterstützung der Ukraine Risse bekomme. Jedes dieser Unterstützerländer habe seine eigenen innenpolitischen Themen, sagte der Regierungsfunktionär, der anonym bleiben wollte. «Einige dieser Länder sind mitten in Wahlkämpfen, deshalb sind sie auch gerade damit beschäftigt, Botschaften an ihr Publikum zu verbreiten».

Die regierende, rechtsnationale PiS wird vor der Parlamentswahl am 15. Oktober von der rechtspopulistischen Partei Konföderation attackiert, die argumentiert, die Waffenlieferungen für die Ukraine und die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge im Land würden international nicht ausreichend gewürdigt. Polen hat der Ukraine unter anderem Leopard-Panzer und Kampfflugzeuge vom Typ MiG aus der Sowjetzeit geliefert.