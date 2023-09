Donau: Kapitän nach Schiffsunglück zu fünf Jahren Haft verurteilt

Am 29. Mai 2019 stießen das Ausflugsschiff «Hableany» und der Flusskreuzer «Viking Sigyn» zusammen.

Mehr als vier Jahre nach einem tödlichen Schiffsunglück auf der Donau in Budapest ist der Kapitän eines Ausflugsboots zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Der ukrainische Staatsbürger müsse wegen fahrlässigen Verhaltens mit Todesfolge für fünf Jahre ins Gefängnis, teilte das Bezirksgericht in Pest am Dienstag mit. Mit seiner «Viking Sigyn» rammte er im Mai 2019 das deutlich kleinere Touristenboot «Hableany» von hinten, das daraufhin binnen weniger Sekunden sank. Vom Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung wurde der Kapitän freigesprochen. Der Kapitän kann gegen das Urteil Berufung einlegen.