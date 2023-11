Donnerstag: Orkantief Ciarán zieht nach Luxemburg

Tief Ciarán sorgt an der französischen Küste und am Ärmelkanal im Laufe des Mittwochs für eine schwere Orkanlage. Laut dem Wetterdienst Météo-France ist die genaue Intensität der Windböen noch im Unklaren, doch sind wohl in den Küstengebieten bis zu 170 Stundenkilometer möglich. Insbesondere in der Nacht auf Donnerstag in den bretonischen Regionen Finistère und Côtes-d'Armor, so die Météo-France-Vorhersage am Dienstag.