Eiskunstlauf : Doping-Aufregung um 15-jähriges Megatalent

Im Eiskunstlauf-Teamwettbewerb hat das russische Team Gold gewonnen. Die Siegerehrung hat noch nicht stattgefunden – wegen eines möglicherweise positiven Doping-Tests.

Und weiter: «Wir bitten und hoffen auf die Geduld und das Verständnis aller betroffenen Athleten», sagte er. Die damit befassten Stellen würden «sehr schnell» arbeiten. Adams konnte nicht sagen, ob über die Medaillenvergabe noch vor dem Abschluss der Winterspiele am 20. Februar entschieden werden kann. Ein Problem: Den Olympia-Beteiligten aus dem Ausland wird im Zuge der strengen Corona-Maßnahmen empfohlen, China spätestens zwei Tage nach ihrem letzten Wettkampf zu verlassen. Daher ist offen, ob die Medaillenzeremonie noch nachgeholt werden kann. Das IOC ist in der Sache auch in Gesprächen mit dem Weltverband ISU.

«Das kann nicht wahr sein»

Laut «Inside the Games» soll ausgerechnet Eiskunstlauf-Wunderkind Kamila Waljewa im Zentrum des russischen Doping-Wirbels an den Olympischen Spielen stehen. Auch dank der 15-Jährigen gewann Russland, die junge Russin faszinierte Sportfans weltweit mit zwei Vierfach-Sprüngen. Das schaffte an den Olympischen Spielen noch keine Frau vor ihr. Am Mittwoch erschien sie nicht zum Training. Auch die Paartänzer Anastasia Mishina und Aleksandr Galliamov sowie Mark Kondratiuk fehlten bei den Trainingseinheiten. Es gilt die Unschuldsvermutung.