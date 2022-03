IOK prüft Sperre : Doping-Wirbel um Olympiasiegerin geht weiter

Das IOK geht gegen die Aufhebung einer Sperre gegen die russische Eisläuferin Kamila Walijewa vor. Die 15-Jährige wurde schon im Dezember positiv getestet.

Das Internationale Olympische Komitee will die Aufhebung einer Suspendierung der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa wegen eines Doping-Verstoßes nicht akzeptieren. Wie die Internationale Testing-Agentur Ita am Freitag mitteilte, wird sie im Auftrag des IOK Berufung dagegen beim Internationalen Sportgerichtshof Cas einlegen. Die 15-jährige Europameisterin war bei den Winterspielen im Teamwettbewerb gestartet und hatte mit Russland die Goldmedaille gewonnen.

Nach Angaben der Ita war Walijewa am 25. Dezember 2021 bei den russischen Eiskunstlauf-Meisterschaften positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestet und von der nationalen Anti-Doping-Agentur Rusada zunächst vorläufig suspendiert worden. Der Disziplinarausschuss der Rusada hob am 9. Februar nach Einspruch von Walijewa die Suspendierung wieder auf und machte damit den Weg für einen Olympia-Start frei. Das IOK will nun vor dem Kurzprogramm im Damen-Einzel in Peking am 15. Februar eine Klärung vor dem Cas herbeiführen.