Black Power-Proteste gegen Rassismus 1968

Dieses Bild von den Olympischen Spielen 1968 gilt als eines der ikonischsten überhaupt, was politischen Protest im Rahmen von Sport-Großereignissen angeht. Tommie Smith und John Carlos, die Gewinner von Gold und Bronze über 200 Meter, strecken die Fäuste zum «Black Power»-Gruß in die Luft. Mit gesenkten Köpfen und schwarz behandschuhten Fäusten weigern sie sich, die amerikanische Flagge und die Nationalhymne anzuerkennen. Sie protestieren damit gegen Rassismus und die schlechte Behandlung Schwarzer in den USA.