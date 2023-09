Doppelhochzeit: Luxemburger Schwestern «trauen» sich gleichzeitig

Grund dafür sind Corine und Martine, zwei in Luxemburg lebende Schwestern, die am selben Tag und zur selben Zeit Jacky bzw. Jean-Marc heiraten werden.

Am heutigen Freitag läuten die Hochzeitsglocken in Luxemburg-Stadt.

Eigentlich war es nur als Scherz gemeint, doch schnell wurde aus Spaß Ernst. Zwei in Luxemburg lebende Schwestern trauen sich zum Altar. Das Besondere dabei: es geschieht am selben Tag, zum selben Zeitpunkt. «An meinem 50. Geburtstag hat Jacky, mit dem ich seit elf Jahren zusammen bin, mir vor allen anderen einen Antrag gemacht», erzählt Corine, eine der zukünftigen Bräute. Auf ihr «Ja» habe ihr Liebster kaum eine Sekunde warten müssen. Einen Zeitpunkt für die Zeremonie haben die beiden Turteltauben vorerst offen gelassen.

Doch sehr einfach habe man es ihnen nicht gemacht, wie die Geschwister weiter erzählen. «Das Personal hat uns zunächst vorgeschlagen, hintereinander zu heiraten, aber wir wollten uns unbedingt gleichzeitig trauen lassen». Mit ungebrochenem Willen haben sie sich an die Bürgermeisterin gewandt, die der ungewöhnlichen Bitte schließlich stattgegeben hat. Es soll alles wie bei einer gewöhnlichen Hochzeit ablaufen – nur alles eben zweimal. So auch das Anstecken des Eherings. Auch hier ist allerdings nicht alles gewöhnlich. Die Lokalbetreiber Corine und Jacky haben sich nämlich für Tattoos statt Gold am Finger entschieden. «Für den großen Tag haben wir aber wegen der Symbolik aber auch klassische Ringe dabei», so die Bald-Ehefrau.