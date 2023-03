Stade de Luxembourg: Martyrium der Roude Léiwen endet mit einem 6:0

90'+3 Ende der Partie. Petrescu beendet das Martyrium der Luxemburger. Nach einem katastrophalen Start in das Spiel wurde Luxemburg mit 6:0 besiegt. Cristiano Ronaldo hat Portugal mit einem Doppelpack an die Tabellenspitze der Gruppe J geschossen. In seinem 198. Einsatz für den Europameister von 2016 hat der 38 Jahre alte Länderspiel-Weltrekordler die Tore zum 1:0 (9. Minute) und zum 4:0 (31.) beim 6:0 (4:0) in Luxemburg erzielt. Die weiteren Treffer gingen auf das Konto von Joao Felix (15.), Bernado Silva (18.), Otavio (77.) und Rafael Leao (88.). Nach dem 4:0 gegen Liechtenstein zum Auftakt führt Portugal die Tabelle der Gruppe J an.