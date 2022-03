Luxemburg : Doppelter Index könnte Firmen schwer belasten

LUXEMBURG – Nach Statec-Angaben wird der Index noch vor dem Sommer und möglicherweise auch ein weiteres Mal im Oktober fallen. Eine Herausforderung für die Unternehmen.

«Das mag für die Arbeitnehmer eine gute Nachricht sein, aber für die Unternehmen, vor allem für die kleinen und mittleren, ist es ein echtes Problem», sagte Christian Reuter, stellvertretender Generalsekretär des Handwerksverbands am Mittwoch. Er zeigte sich angesichts der Ankündigung des Statistikinstituts Statec, dass innerhalb von wenigen Monaten zwei Indextranchen fällig werden könnten, besorgt. Wie die Statistikbehörde mitteilte, soll die erste Tranche noch vor dem Sommer fallen, die zweite im Oktober. «Wir reden hier von einer Lohnerhöhung von insgesamt über fünf Prozent. Für ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern bedeutet das ein zusätzlicher Lohn, der jeden Monat gezahlt werden muss», sagt Reuter. Das könnten die Unternehmen nur kompensieren, indem sie neue Märkte finden. Allerdings sei die Situation schon jetzt angespannt. «In anderen Ländern gibt es keine Indexierung. Sie kann unsere Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen», so Reuter weiter.

«Die Arbeitnehmer brauchen das Geld. Wenn man sich die Energiekosten ansieht, versteht das jeder Chef. Das ist auch ein Kostenfaktor für die Unternehmen, die stark von den Kraftstoffpreisen betroffen sind», versichert Marc Thein, Vorstandsvorsitzender des Elektro- und Technikunternehmens Socom. Panik verbreiten will er nicht – er sei der Meinung, dass eine doppelte Indexierung im Jahr 2022 keine Konkurswelle auslösen würde. Dennoch würden einige Unternehmen diesen Schlag nicht verkraften. Es bestehe die Gefahr, dass die zusätzlichen Kosten auf die Privatpersonen, die Gemeinden oder den Staat abgewälzt werden.

Auch Christian Reuter rechnet nicht mit einer Konkurslawine. Aber man wisse, dass die hohen Verbraucherkosten durch die hohen Energiekosten entstanden sind. «Die Energiekosten werden in den kommenden Jahren weiter steigen. Aber man kann nicht pro Jahr zwei Indextranchen bezahlen. Die Unternehmen können das einfach nicht bewältigen», sagte er. Die Politik sei nun am Zug, dieses Problem anzugehen: «Vor einigen Jahren war die Rede davon, die Indexierung auf das Zweieinhalbfache des Mindestlohns oder vielleicht auf eine Tranche pro Jahr zu begrenzen. Wir wissen nicht, ob es die beste Idee ist, die Lohnentwicklung an die Entwicklung der Energiepreise zu koppeln.»