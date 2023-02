Wetter : Doppelter Sonnensturm sorgt für Nordlicht-Spektakel über Europa

Ein Himmelsspektakel über Mitteleuropa wird zum Vorboten. Ein heftiger Sonnensturm trifft am Montag auf die Erde – die Folgen könnten katastrophal sein.

Normalerweise sind Polarlichter in Europa während der dunklen Wintermonate nur im hohen Norden der skandinavischen Länder zu sehen. In der Nacht auf Montag war allerdings alles anders. «Was für eine Nacht, intensiv rote Polarlichter waren heute mit bloßem Auge in Rostock sichtbar», meldet etwa ein passionierter Sternengucker aus Deutschland.

Er ist nicht der Einzige, der Zeuge des Naturspektakels wurde. Über weite Teile Norddeutschlands und sogar auf Höhe Berlin ließ sich das Naturschauspiel noch klar beobachten. Auch in Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden gab es Sichtungen. Doch nicht nur in Europa, auch in den USA erreichte die Aurora borealis, so der Fachterminus für ein Polarlicht auf der Nordhalbkugel, ungewöhnliche Ausmaße.

Die Wikinger maßen den tanzenden Lichtern eine mystische Bedeutung zu. Sie hielten sie für den bunten Schimmer der Walküren-Rüstungen, die gefallene Helden nach einer Schlacht an Odins Tafel geleiteten. Heute wissen wir, dass der aktuelle Krieg in Europa nichts damit zu tun hat.

«Kettenreaktion kann geomagnetischen Sturm auslösen»

Stattdessen ist eine explosive Reihe von Ereignissen auf der Sonnenoberfläche dafür verantwortlich: «Ein magnetisches Filament mit Verbindung zu Sonnenfleck AR3229 ist am 24. Februar ausgebrochen und hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die einen geomagnetischen Sturm auf der Erde auslösen kann», berichtet der Astronom Tony Philipps am Sonntag auf Spaceweather.com.

Dieser gewaltige Auswurf habe den Sonnenfleck destabilisiert und eine Sonneneruption der Klasse M verursacht. Schon bei einem kurzen Ausbruch kann das Auftreffen des ionisierten Materials auf der Erdatmosphäre zu Ausfällen in der Radiokommunikation führen. Ein solcher Funk-Blackout wurde bereits eine Stunde später im Kurzwellenbereich über dem Pazifik registriert, wie die US-Weltraum-Wetterbehörde NOAA anhand eines Fotos schreibt.

Was dann folgte, ist für die nun so weit südlich aufgetauchten Polarlichter verantwortlich: Ein koronaler Masseauswurf. Das ausgestoßene Plasma raste laut NOAA-Schätzung mit einer Geschwindigkeit von 1200 Kilometern pro Sekunde (!) ins Weltall – auch in Richtung der Erde.

Sonnenwind bläst so stark wie seit Jahren nicht mehr

Unser Planet wird dabei von einem mittelstarken Sonnensturm der Stärke G2 auf der fünfstufigen Skala mit geladenen Teilchen bombardiert. «Der Sonnenwind um die Erde bläst aktuell mit mehr als 800 Kilometern pro Sekunde. Das ist der höchste Wert seit Jahren und Polarlichter wurden südlich bis Colorado [inmitten der USA] gesichtet», warnt Spaceweather.com vor dem starken geomagnetischen Sturm.

Noch ein zweiter, noch heftigerer Masseauswurf soll im Laufe des Montags und auch am Dienstag (27. und 28. Februar) auf die Erde treffen. Die Weltraumwetter-Experten erwarten einen Sonnensturm der Stärke G3, der den bereits tobenden Sturm im Extremfall noch stärker aufladen könnte.

Polarlichter aufspüren Wichtig ist v.a. ein klarer Himmel und eine Umgebung mit möglichst wenig Lichtverschmutzung. Umso dunkler, desto leichter wird es die Lichter zu sehen. Wichtig ist in den hiesigen Breiten der Blick Richtung Norden, über Kopf wird es hier keine Nordlichter geben. Hilfreich kann auch der Blick auf die Kamera bzw. das Smartphone sein. Hier kann man die Lichter schon sehen, wenn sie dem bloßen Auge verborgen bleiben.

Weitreichende Blackouts, Kommunikationsausfälle und der Ausfall zahlreicher akkubetriebener Geräte wären die Folge. Die Menschheit würde quasi in die Steinzeit zurückgeworfen, wie der «Spiegel» anmerkt. «Ein Sonnensturm kann uns in die technologische Steinzeit zurückwerfen», heißt es da.

Acht Stunden Vorbereitungszeit

«Wenn wir extreme Ausbrüche rechtzeitig erkennen, bleiben uns acht Stunden bis zwei Tage, bis die Teilchen auf die Erde treffen. Bis dahin kann etwa die Stromversorgung auf das Nötigste zurückgefahren werden, um Schäden an laufenden Anlagen zu verhindern», erklärte ESA-Wissenschaftsdirektor Günther Hasinger bereits in der Vergangenheit.

Vor zehn Jahren entging die Erde nur knapp einem solchen Katastrophenszenario. Im Juli 2012 hatte die Sonne Billionen Tonnen magnetisiertes Plasma in unsere Richtung geschleudert, kurz nachdem unser Planet die Schussbahn verlassen hatte. Laut NASA hätte dieser Sonnensturm alles elektrisch Betriebene außer Gefecht gesetzt.