Griechenland: Dorf Gennadi auf Rhodos droht den Flammen zum Opfer zu fallen

Am Mittag ist dann nahe der Ortschaft Gennadi ein neuer Waldbrand ausgebrochen, am Abend erreichen die Flammen eine erste Siedlung, mehrere Häuser werden zerstört.

Der beliebte Strandort Gennadi im Südosten der Ferieninsel Rhodos war bereits am Montag von Bränden bedroht und deshalb evakuiert worden. Am Dienstag entflammte dann eine neue Feuerfront nahe der Ortschaft Vatí. Dieses Feuer sei binnen einer Stunde von den starken Winden in das sieben Kilometer entfernte Dorf Gennadi getrieben worden, berichtete der Staatssender ERT. Neben der Feuerwehr hätten sich rund 3000 freiwillige Helfer und Dorfbewohner an den Löscharbeiten beteiligt. Beobachter glauben, dass der Ferienort den Flammen vollständig zum Opfer fallen könnte.