Angriff auf BVB-Bus : Dortmund-Bomber gefasst – er handelte aus Geldgier

Der Bombenangriff auf den Bundesliga-Verein Borussia Dortmund scheint geklärt. Ein 28-Jähriger wurde festgenommen.

Laut Bundesanwaltschaft kaufte er am Tag des Anschlags 15.000 Verkaufsoptionen für die Aktie von Borussia Dortmund. Der Kauf sei über die IP-Adresse des Mannschaftshotels «L'Arrivée» erfolgt, wo der Verdächtige ein Zimmer gemietet hatte. Den Kauf habe der Verdächtige über einen Konsumentenkredit finanziert.

Mehrere Bekennerschreiben

Bei dem Anschlag am Dienstag vergangener Woche waren drei Sprengsätze in der Nähe des Dortmunder Mannschaftsbusses explodiert, als sich die Spieler auf dem Weg zu der Champions-League-Partie gegen die AS Monaco befanden. Dabei wurden der Dortmunder Fussballer Marc Bartra und ein Polizist verletzt.