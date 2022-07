Nach Krebs-Diagnose : Dortmund-Star Haller erfolgreich operiert

Die Nachricht von der Diagnose schlug im Trainingscamp der Borussen ein wie eine Bombe: Haller klagte über Unwohlsein, wurde ausführlich untersucht. Bei ihm wurde ein Hoden-Tumor entdeckt, woraufhin er das Camp in der Schweiz abbrach und sich sofort einer medizinischen Behandlung unterzog.

Wann Haller wieder über ein Comeback nachdenken kann, ist noch offen. Zuletzt gab es aber auch kritische Stimmen: Wie konnte der Tumor bei den obligatorischen Medizinchecks übersehen werden? Die Antwort: Urologische Untersuchungen gehören nicht zum vorgeschriebenen Prozedere bei solchen Checks. Der Verein hielt sich also an alle Regeln. Prof. Dr. Med. Klaus-Peter Dieckmann, ärztlicher Leiter des Hodentumorzentrums der Asklepios Klinik Hamburg, äußert aber harte Kritik am System.