Mann von Kamala Harris : Doug Emhoff wegen Bombendrohung evakuiert

«Wir müssen gehen», sagte ein Leibwächter, als der Mann von US-Vizepräsidentin Kamala Harris die Dunbar High School besuchte.

Doug Emhoff, der Ehemann von US-Vizepräsidentin Kamala Harris, ist aus einer Schule in Washington in Sicherheit gebracht worden. (Symbolbild)

Doug Emhoff, der Ehemann von US-Vizepräsidentin Kamala Harris, ist wegen einer Bombendrohung aus einer Schule in Washington in Sicherheit gebracht worden. «Wir müssen gehen», sagte einer seiner Leibwächter fünf Minuten nach der Ankunft Emhoffs im Museum der Dunbar High School am Dienstag und brachte ihn mit Kollegen rasch in ein wartendes Auto. Eine Reporterin der Nachrichtenagentur AP verfolgte die Szene mit.