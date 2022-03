Neuwahlen : DP geht mit Viererspitze in den Wahlkampf

LUXEMBURG - Claude Meisch, Xavier Bettel, Charles Goerens und Maggy Nagel: Die Liberalen ziehen mit vier Spitzenkandidaten in den Wahlkampf.

Nicht einen, sondern gleich vier Kandidaten schickt die DP in den Wahlkampf für die vorgezogenen Neuwahlen am 20. Oktober. Das hat die Partei am Dienstagabend entschieden. Der Parteichef und Bürgermeister der Hauptstadt, Xavier Bettel, kämpft im Zentrum um Stimmen. Claude Meisch, Fraktionschef und Bürgermeister von Differdingen, zieht im Süden in den Kampf. Der Europa-Abgeordnete und Ex-Minister Charles Goerens macht sich im Norden Luxemburgs für seine Partei stark. Im Wahlbezirk Osten geht die Bürgermeisterin von Bad-Mondorf, Maggy Nagel, für die Liberalen auf Stimmenfang.