Tatta Tom im Besa Kids Club: Dragqueen soll Kindern vorlesen? Online-Hater bekommen Schnappatmung

«Das ist mir noch nie passiert», sagt die Dragqueen erschüttert über die Reaktionen. «Ich mache das seit vier Jahren. Ich biete Geschichten über Vielfalt im Allgemeinen an, und die ‹sexuellste› Szene ist ein heterosexuelles Paar, das Händchen hält», so Tatta Tom. «Ich bin davon ausgegangen, dass es mir nichts ausmachen würde, wenn der Tag kommt. Aber im Gegenteil, es verletzt mich sehr.»

Unverständnis äußert auch Taina Bofferding (LSAP), Gleichstellungsministerin: «Ich bin immens schockiert, das so viele sich so vehement dagegen auflehnen», schreibt sie auf Facebook. Tatta Tom und der Escher Bibliothek spricht sie ihre volle Unterstützung zu. «Eine Dragqueen, die Kindern ein Buch vorliest, bringt Kindern in erster Linie etwas bei: die Geschichte aus einem Buch». Vorurteile, Stereotypen, ob etwas gut oder schlecht sei, würden bei Kindern erst durch die Reaktionen ihres Umfelds geschaffen. Was sie selbst nicht schreibt, aber wohl meinen dürfte: Wie ebensolche auf den Auftritt von Tatta Tom.