Urteil gesprochen: Drahtzieher erhält 22 Jahre Haft nach Juwelierraub in Luxemburg

LYON/LUXEMBURG – Der Prozess gegen die Räuber des Juweliergeschäfts Goeres im März 2018 in Luxemburg-Stadt findet seit einigen Tagen in Lyon statt. Das Schwurgericht hat am Donnerstag sein Urteil verkündet.

Am Donnerstag fiel in Lyon das Urteil im Prozess gegen die Räuber des Juweliers Goeres im März 2018. Der Generalstaatsanwalt hatte zwischen drei und 30 Jahren Haft für die Räuber des Geschäfts in der Rue Philippe II in der Hauptstadt des Großherzogtums gefordert.

Am 20. März 2018 brachen zwei als alte Männer verkleidete Männer in das Juweliergeschäft ein und stahlen 87 Luxusuhren Die Beute belief sich auf mehr als zwei Millionen Euro. Das Täterteam hatte sich anschließend auf den Weg nach Frankreich gemacht, wo die Kriminalpolizei dann versuchte, ihre beiden Autos in Limas (Rhône) an der Ausfahrt der Autobahn A6 abzufangen. Gegen 2.30 Uhr wurden zwei der Täter im vorderen Wagen ohne Zwischenfälle festgenommen. Das zweite Fahrzeug wurde kurz darauf entdeckt, doch der mit einem Sturmgewehr bewaffnete Beifahrer schoss mehrmals in Richtung der «Brigade de recherche et d'intervention» (BRI), ohne jemanden dabei zu verletzen, und flüchtete dann.

Nach einer Verfolgungsjagd wurde das Auto verlassen in der Gemeinde Arnas gefunden, während die beiden Insassen in den Pavillon einer Wohnsiedlung flüchteten und ein Ehepaar und seine vier Kinder, die im Schlaf überrascht worden waren, mit einer Waffe bedrohten. Gegen 3.30 Uhr griff die BRI ein und konnte die beiden Täter, die die Beute bei sich trugen, ohne Schusswechsel festnehmen.

Das Schwurgericht verkündete am Donnerstag sein Urteil.

Gefängnisstrafen zwischen einem und 22 Jahren

Der Drahtzieher der Operation wurde am Donnerstag vom Gericht in Lyon zu 22 Jahren Gefängnis ohne Bewährung wegen versuchten Mordes an einer Amtsperson, organisierten Diebstahls mit Waffen und Freiheitsberaubung verurteilt, wie BFM Lyon berichtete. Sein Komplize, der in dem Juweliergeschäft anwesend war und Schüsse abgegeben hatte, ohne jemanden zu verletzen, erhielt zwölf Jahre Haft. Ein dritter Mann, der am Tag des Überfalls bewaffnet Schmiere stand und die Polizeisperre durchbrach, wurde zu zehn Jahren Haft mit einem Haftbefehl verurteilt.

Gegen die anderen fünf Angeklagten wurden Strafen zwischen einem Jahr Haft auf Bewährung und fünf Jahren Haft ohne Bewährung verhängt. Nach Angaben französischer Medien waren zwei von ihnen am Donnerstag, dem letzten Tag des Prozesses, nicht anwesend.