NHL : Draisaitl und McDavid führen Edmonton ins Playoff-Halbfinale

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat seine Edmonton Oilers mit einer erneuten Gala ins Play-off-Halbfinale geführt.

Connor McDavid erzielte nach fünf Minuten in der Verlängerung den Siegtreffer für Edmonton – auf Vorlage von Draisaitl. Deutschlands Sportler des Jahres 2020 verzeichnete insgesamt vier Assists und baute damit seinen NHL-Rekord aus: In fünf Playoff-Spielen nacheinander hat Draisaitl mindestens drei Scorerpunkte markiert. In den aktuellen Playoffs führt der deutsche Angreifer zusammen mit Teamkollege McDavid mit jeweils 26 Scorerpunkten die Liga an.

Avalanche und Hurricanes im Vorteil

In der Eastern Conference sind die Carolina Hurricanes gegen die New York Rangers mit 3:2 in Führung gegangen und nur noch einen Sieg vom Einzug in das Playoff-Halbfinale entfernt, wo die Tampa Bay Lightning warten würden. Die Hurricanes gewannen in eigener Arena mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) und bleiben nach sieben Heimspielen in diesen Playoffs zuhause ungeschlagen.