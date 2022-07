Mit Geheimraum: Drake verkauft seine XXL-Villa für 11,3 Millionen Dollar

The Beverly Hills Estates

Vor drei Monaten hat Musiker Drake (der mit richtigem Namen übrigens Aubrey Graham heißt) drei seiner Häuser für den Verkauf gelistet: Sie befinden sich nebeneinander in Hidden Hills, einer Ortschaft in Los Angeles County. Zwei der Gebäude ist er schnell losgeworden, der Quarterback Matthew Stafford kaufte sie im April.

Pferdeställe, Poolbar und Weinkeller

Das Haus befindet sich am Ende einer Sackgasse und ist von mehr als einem Hektar Land umgeben. Der Umschwung wird voll ausgenutzt: Es gibt Pferdeställe, einen Sportplatz für Tennis und Basketball und einen riesigen Pool, inklusive Grotte, Rutschbahn und Poolbar. Im ganzen Außenbereich sind außerdem Lautsprecher und Bildschirme verteilt.

Badewanne für 2

Im Wohnzimmer befindet sich nicht nur einer von sechs Marmorkaminen, auch die alten Holzbalken an der Decke sorgen für Gemütlichkeit. Natürlich gibt es auch eine Bar und ein angrenzendes Esszimmer, von dem man in den Garten sieht. Gekocht wird in einer hellblauen Profi-Küche mit Insel.