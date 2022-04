NFL Draft : Drake wettet auf Drake und kassiert über 300.000 Euro

In der Nacht auf Freitag hat in Las Vegas der NFL-Draft stattgefunden. Mit der richtigen Wette auf die Wahl eines Namensvetters kassierte Rapstar Drake richtig ab.

Rapstar Drake hat gut lachen: Beim NFL-Draft in Las Vegas hat der Kanadier auf die Wahl seines Namensvetters gewettet.

Erste Reihe bei Basketballspielen oder Treffen mit Fußballstars – dass Rap-Superstar Drake ein großer Sportfan ist, ist längst bekannt. Auch, dass er mit hohen Beträgen auf Sportevents wettet und die Einsätze jeweils sehr öffentlich in den sozialen Medien verbreitet, ist für Drake-Fans keine Neuheit. Für den NFL-Draft, der in der Nacht auf Freitag in Las Vegas stattgefunden hat, hat sich der 35-jährige Kanadier eine spezielle Wette einfallen lassen.