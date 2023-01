TV-Moderatorin: Drama auf dem Kreuzfahrtschiff – Gülcan Kamps löst Feueralarm aus

Weil sie in ihrer Suite zu heiß geduscht hat, löste die 40-Jährige einen Feueralarm aus. Dies erzählt sie in ihrer neuesten Instagramstory.

So wünscht sich niemand einen Start in den Tag, besonders nicht auf einem Kreuzfahrtschiff. Gülcan Kamps befindet sich aktuell mit ihrem Mann Sebastian und ihrer einjährigen Tochter im Familienurlaub in Genua. Während ihrer morgendlichen Dusche erlebt die Moderatorin aber plötzlich einen Schock, wie sie in ihrer Instagramstory erzählt. Die leidenschaftliche Heiß-Duscherin produzierte im Badezimmer so viel Dampf, dass sie den Feueralarm auslöste – «komplett, in der ganzen Etage».