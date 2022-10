Ärmelkanal : Dramatische Rettungsaktion – Mann klammerte sich tagelang an Boje fest

Am Donnerstag machte der Kapitän des holländischen Fischtrawlers Madelaine im Ärmelkanal eine ungewöhnliche Entdeckung: Nachdem er wegen der starken Strömung in andere Fischgründe nach Süden ausgewichen und mit dem Ausfüllen des elektronischen Logbuches beschäftigt war, entdeckte er auf einer Boje, die eine Untiefe markiert, eine Bewegung: Durch das Fernglas sah er dann einen Mann, der wie wild um Hilfe winkte.

Rasch wurde Skipper Teunis de Boer (41) klar, dass der Mann in Not war, und steuerte so nahe wie möglich an die Boje heran. Mit Hilfe eines Rettungsrings gelang es ihm und seiner Crew, den Schiffbrüchigen an Bord zu nehmen.