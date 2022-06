Wimbledon : Dramatisches Aus von Serena Williams

Das Comeback beim Rasenturnier von Wimbledon ist fehlgeschlagen: Die US-Tennisspielerin Serena Williams verlor nach drei Stunden gegen die Französin Harmony Tan.

Die Partie am Dienstagabend dauerte über drei Stunden.

Serena Williams verlor in drei Sätzen gegen die Französin Harmony Tan. (28. Juni 2022)

Tennis-Superstar Serena Williams hat bei der mit Spannung erwarteten Rückkehr nach einjähriger Pause eine dramatische Niederlage erlitten. Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin verlor am Dienstagabend in 3:10 Stunden mit 5:7, 6:1, 6:7 (7:10) gegen die Französin Harmony Tan. Die 40-Jährige war im ersten Einzel nach ihrer schweren Oberschenkelverletzung vor einem Jahr an gleicher Stelle weit von ihrer früheren Form entfernt. Mit großem Jubel wurde sie von den Zuschauern auf dem Centre Court verabschiedet.