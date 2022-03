Schon wieder Panne : Dreamliner muss wegen Batterie notlanden

Kein Tag ohne Panne bei der Boeing 787. In Japan musste eine Maschine notlanden. Offenbar gab es einen Warnhinweis auf Batterieprobleme. Andere Medien berichteten über Qualm im Flugzeug.

Für den amerikanischen Flugzeughersteller Boeing und 137 Insassen seines neuen «Dreamliners» hielt der Mittwoch eine neue Hiobsbotschaft parat: Nachdem eine Maschine des Typs 787 wegen Batterieproblemen im japanischen Takamatsu notlanden musste, wurden nach Angaben des Verkehrsministeriums sämtliche Maschinen des gleichen Typs für Sicherheitschecks am Boden gehalten. All Nippon Airways (ANA) und Japan Airlines (JAL) hätten angekündigt, alle ihre 24 Dreamliner vom Himmel zu holen. Für Boeing setzt sich damit eine lange Pannenserie fort.

Ein ANA-Sprecher erklärte, die Notlandung in Takamatsu sei wegen der Anzeige von Batterieproblemen im Cockpit vorgenommen worden. Schwer verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der Flughafen wurde wegen der Notlandung geschlossen, der Dreamliner von Feuerwehrfahrzeugen umringt. Die Passagiere verließen den Flieger über Notrutschen. In örtlichen Medien wurde zudem über Qualm im Flugzeuginneren berichtet.

Kinderkrankheiten oder grundlegendes Problem?

Der als Verkaufsschlager ersonnene Dreamliner beschert Boeing dieser Tage eine Negativschlagzeile nach der anderen. Schon 2012 waren mehrmals technische Probleme gemeldet worden, vorige Woche ordnete die US-Luftfahrtbehörde FAA dann nach mehreren Pannen binnen kürzester Zeit eine Untersuchung an, erklärte den Dreamliner aber grundsätzlich für flugtauglich. Zuvor hatten Treibstofflecks, eine zersprungene Cockpit-Scheibe und ein Batteriebrand für Aufsehen gesorgt. In allen Fällen war All Nippon Airways betroffen.