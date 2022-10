Police Grand-Ducale : Drei Alpakas laufen auf CR132 rum

WEILER ZUM TURM – ACL und Police Grand-Ducale melden am Mittwoch unter anderem drei Alpakas, die sich zwischen Weiler zum Turm und Schlammesté die Hufe vertreten.

Die Alpakas sind am Mittwochvormittag nicht die einzigen tierischen Spaziergänger auf den Straßen Luxemburgs. Auf dem CR115 zwischen Kruchten und Schrondweiler sollen, laut ACL und der Police Grand-Ducale, mehrere Kühe frei rumlaufen. Eine weitere Polizeimeldung befasst sich mit einem Unfall in der Rue du Brill in Foetz. Nachdem gegen 10.20 Uhr ein Auto und ein Motorrad kollidierten wurde eine Fahrbahn gesperrt. CGDIS meldet eine verletzte Person.