Luxexpo: Drei Ausstellungen mit einem gemeinsamen Ziel

Der «Luxexpo The Box»-CEO Morgan Gromy verbrachte am Donnerstagvormittag zwei interessante Stunden an der Seite des Großherzogs Henri. Dieser eröffnete, mit den Ministern und Ministerinnen Joëlle Welfring (Déi Grèng, Umwelt), Claude Turmes (Déi Gréng, Energie) und Henri Kox (Déi Gréng, Wohnungsbau), die sich dem Umweltschutz verbunden fühlen, sowie der Bürgermeisterin der Hauptstadt Lydie Polfer (DP) die KlimaExpo, die Nationale Wohnungswoche und die Home Expo.

Insgesamt drei Ausstellungen finden übers Wochenende statt, die sich den neuen Herausforderungen sowie Missionen der Luxexpo widmen. Deren CEO erklärt: «Die Luxexpo nimmt wieder Farbe an, und wird dieses Jahr wahrscheinlich Aktivitäts-Rekorde brechen», sie habe sich aber sehr verändert. Die diesjährige Veranstaltung will «dynamischer, inspirierender, engagierter» sein. Die Ausstellungshalle auf dem Kirchberg sieht sich nicht ausschließlich als Wirtschaftsbetrieb. «Es liegt in unserer DNS, im großen Stil zum Wohlergehen beizutragen, und zwar im Wirtschaftlichen, aber auch Umweltpolitischen und Sozialen», so Morgan Gromy. Anliegen, die die elf Aktionäre, darunter die Industrie- und Handelskammer, sowie die Stadt Luxemburg, am 26. September den Statuten der «Luxexpo The Box» hinzugefügt hatten. «Für jede Veranstaltung, Konferenz oder Ausstellung haben wir im Hinterkopf, nach dauerhaften Prinzipien zu arbeiten und soziale, umweltpolitische und gesamtgesellschaftliche Perspektiven anzubieten».

Genau diesen Anspruch teilen die drei Ausstellungen, angefangen mit der ExpoKlima. Die sei, so Joëlle Welfring, «ein Markt der Lösungen, der kleine Antworten auf große Fragen bietet». Großherzog Jean bleibt stehen, um mit Mara und Axel vom Benu Village zu sprechen. «Wir konzentrieren uns auf die Kreislaufwirtschaft, die Rückgewinnung von Materialien», erklärt Mara. Der Stand präsentiert vor allem Teile von Kleidern. «Wir verwerten gebrauchte Kleidung wieder, um mit den Fasern neue herzustellen», legt die junge Frau dar. Als er an ihrem Stand vorbeikommt, wird der Großherzog zum Essen eingeladen, denn das Projekt von Benu ist gerade in den letzten Zügen: Upcycling in der Küche. Der Verein wird in der Rue d'Audun in Esch/Alzette, wo das Benu Village liegt, ein Restaurant eröffnen. Dazu «werden wir überschüssige Lebensmittel von Supermärkten kaufen und zubereiten».

Auf der Wohnungs-Ausstellung besuchte der Großherzog verschiedene Vertreter des Staates. Der Bau des neuen Dorfes Elmen, der gerade läuft, ist bereits sehr fortgeschritten. «Der erste Einwohner hat bereits seinen vorläufigen Schlüssel bekommen. Er muss noch anstreichen und kann anschließend einziehen», freut sich Guy Entringen, der Direktor der Sozialwohnungs-Gesellschaft («Société nationale des habitations à bon marché»), die das Projekt in Form von 99-jähirgen Erbpachtsenkungen leitet. Langfristig wird mit 2000 Dorfeinwohnern gerechnet. Vertreter der Klimaschutzbewegung und der privaten und staatliche Wohnungs-Gesellschaften werden bis Sonntagabend auf dem Luxexpo-Gelände sein. Auf die Besucher warten mehr als 70 Aussteller.