Luxemburg : Police Grand-Ducale kassiert Führerscheine dreier betrunkener Fahrer ein

LUXEMBURG – Die sommerlichen Temperaturen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sorgten bei einigen Autofahrern offenbar zu übermäßigem Durst.

Nach Angaben der großherzoglichen Polizei ereignete sich zunächst kurz vor 23 Uhr in Luxemburg-Stadt an der Kreuzung der Rue Dicks und der Avenue de la Liberté ein Auffahrunfall. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Alkoholtest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Kurz vor 1 Uhr fiel ein anderer Autofahrer durch seine extrem sportliche Fahrweise in der Rue de Hollerich in Luxemburg-Stadt auf. Mit teilweise sehr hoher Geschwindigkeit fuhr der Fahrer über die Büchler-Brücke, bevor er am Gluck-Kreisel gestoppt wurde. Auch hier fiel der Alkoholtest positiv aus.