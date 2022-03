WM 2022 in Katar : Drei Drittel statt zwei Halbzeiten?

Seit der WM-Vergabe an Katar wird diskutiert, wie in der Hitze des Wüstenstaates Fußball gespielt werden könnte. Nun gibt es einen neuen Vorschlag.

So soll das neue, klimatisierte Al-Wakrah Stadion in Al-Wakrah (Katar) aussehen. (Bild: Keystone/AP)

Als Katar den Zuschlag für die Fußballweltmeisterschaft 2022 bekam, schüttelten viele den Kopf. Schnell tauchten Fragen auf, wie in einem Land mit Temperaturen über 40 Grad im Schatten Fußball gespielt werden soll. Verschiedene Ansätze wurden seither diskutiert, um dieses Problem zu lösen. Zum Beispiel hat man eine Winterweltmeisterschaft in Betracht gezogen und wieder verworfen. Klimatisierte Stadien waren ebenfalls ein Thema.

Nun macht laut englischen Medienberichten ein neues Gerücht die Runde: Die Partien sollen in 3x30 statt 2x45 Minuten ausgetragen werden. Mike Beaven, ein Architekt, der an den Katar-Stadien arbeitet, hat dies am Mittwoch in einer Pressekonferenz angedeutet.