Tennis Masters: Drei ehemalige Weltranglistenerste schwingen in Luxemburg den Schläger

Die Belgierin Kim Clijsters, die fünf Mal das WTA-Turnier in Luxemburg gewann, wird erneut im Großherzogtum aufschlagen. Die ehemalige Weltranglistenerste ist eine der Protagonistinnen der ersten Ausgabe der Luxembourg Tennis Masters, einem Tennisturnier, bei dem acht Spielerinnen im Tennis-Ruhestand gegeneinander antreten. Vom 20. bis 23. Oktober schwingen die ehemaligen Profis wieder die Tennisschläger in der Coque. Die 39-jährige, vierfache Grand-Slam-Gewinnerin hatte im April letzten Jahres ihre Karriere endgültig an den Nagel gehängt, nachdem sie nach sieben Jahren Pause ein gewagtes Comeback hingelegt hatte.

Nachdem die Teilnahme der Schweizerin Martina Hingis bereits feststand, gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt, dass mit der Serbin Jelena Jankovic eine dritte ehemalige Weltranglistenerste anwesend sein wird. Die Polin Agnieszka Radwanska, 2012 Weltranglistenzweite, und die Niederländerin Kiki Bertens, 2019 Weltranglistenvierte, werden mit von der Partie sein. So auch die Luxemburgerin Mandy Minella, ehemalige Nummer 61 der Weltranglisten, die seit diesem Sommer im Tennis-Ruhestand ist.

Die Organisatoren hatten bereits im Mai die Teilnahme der Slowakin Daniela Hantuchova (ehemalige Nr. 5) und der Siegerin des WTA-Turniers in Luxemburg 2018, Julia Görges (ehemalige Nr. 9), angekündigt. Der Siegerin des Turniers winkt ein Preisgeld von 40.000 Euro. Am 18. Oktober findet die Auslosung statt. Die Spiele beginnen mit den Viertelfinalspielen am Donnerstag, den 20. und Freitag, den 21. Oktober. Die Halbfinalspiele finden am Samstag, dem 22. Oktober, ab 17 Uhr statt, das Finale am Sonntag, dem 23. Oktober, ab 14.30 Uhr.