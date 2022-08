Luxemburg : Drei Einbrecher bei Diekirch auf der Flucht

Am Montagmorgen wurden vier Einbrecher in Diekirch in der Rue Clairefontaine gesichtet, wie die luxemburgische Polizei mitteilt. Einer von ihnen konnte bei der Verfolgung ausfindig gemacht werden. Die anderen drei flüchteten mit Rucksäcken. Die Polizei in Diekirch hat einen Zeugenaufruf gestartet und ruft dazu auf, Anhalter zu melden.