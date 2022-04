Luxemburg : Drei Festnahmen nach gewalttätigem Überfall in Düdelingen

DÜDELINGEN – Die Polizei hat am Dienstagnachmittag drei Personen im Zusammenhang mit gewalttätigen Überfällen.

Am Dienstagnachmittag kam es auf dem Place de l'Hôtel de Ville in Düdelingen zu gewalttätigen Übergriffen, wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilte. Dabei griff eine Gruppe junger Männer Teenager an, um ihnen ihre Handys und Kopfhörer zu stehlen.