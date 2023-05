Wegen Hassverbrechen: Drei Festnahmen nach Rassismus-Skandal um Real-Star Vinícius

Vinícius wurde am Sonntag von Fans in Valencia beleidigt.

Im Zusammenhang mit den jüngsten rassistischen Anfeindungen gegen Real-Stürmer Vinícius Junior sind in Spanien drei Personen festgenommen worden. Die drei jungen Leute seien in Valencia in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie würden eines Hassverbrechens verdächtigt, hieß es. Die Untersuchungen zur Identifizierung und Festnahme weiterer möglicher Täter seien weiter im Gange. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Valencia hatte bereits am Montag die Aufnahme von Ermittlungen bekannt gegeben.