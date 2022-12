Großregion : Drei Hunde sterben bei Hausbrand nahe Luxemburger Grenze

GREIMERATH – In Greimerath nahe Saarburg hat am Dienstag ein Haus gebrannt. Ein Mann ist dabei leicht verletzt worden, drei Labradore konnten nicht gerettet werden.

Bei dem Brand eines Hauses am Dienstag in Greimerath im Hochwald ist ein Bewohner leicht verletzt worden. Zudem seien drei Hunde gestorben, die Labradore hätten sich in einem Zimmer der Wohnung befunden, teilte die Polizei Trier mit.