Großregion : Drei Hunde sterben bei Hausbrand in Saarburg-Keil

Bei dem Brand eines Hauses am Dienstag in Saarburg-Keil ist ein Bewohner leicht verletzt worden. Zudem seien drei Hunde gestorben, die Labradore hätten sich in einem Zimmer der Wohnung befunden, teilte die Polizei in Saarburg mit.