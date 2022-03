Terror-Attacke bei Jerusalem : Drei Israelis von Palästinenser erschossen

Im Westjordanland ist es zu einem Terror-Anschlag gekommen. Drei Isrealis wurden von einem Palästinenser getötet, ein vierter schwer verletzt.

In der Nähe von Jerusalem sind am Dienstag drei Israelis erschossen worden. Polizeisprecher Micky Rosenfeld erklärte, die Opfer seien am frühen Morgen außerhalb der Ortschaft Had Adar angegriffen worden. Die Täter seien unbekannt, der Fall werde aber als terroristischer Anschlag gewertet. Einem Rettungsdienst zufolge wurde ein vierter Israeli schwer verletzt.