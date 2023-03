Vorräte und neues Gesetzt: Drei Jahre Coronapandemie – was hat Luxemburg daraus gelernt?

Vor rund drei Jahren – am 18. März 2020 – rief Luxemburg zum allerersten Mal den nationalen Krisenstand aus. Grund dafür war das kursierende Coronavirus und das Ausrufen einer Pandemie durch die WHO. Was die Gesellschaft lange im Griff hatte, hat mittlerweile kaum noch Auswirkungen auf das Alltagsleben. Zwar ist Covid-19 nicht gänzlich verschwunden, doch die derzeitige Situation hinsichtlich des Virus «ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben», erklärt der LSAP-Abgeordnete und Präsident des Gesundheitsausschusses Mars Di Bartolomeo. Auf der Intensivstation befinde sich offiziellen Angaben zufolge derzeit nur noch ein an Corona erkrankter Patient. Dementsprechend stehen auch die bisher gültigen Maßnahmen, wie die Isolationspflicht für positiv getestete Menschen und Maskenpflicht in Krankenhäusern und Seniorenheimen, vor ihrem Aus.