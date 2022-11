Luxemburg : Drei Jugendliche schlagen Busfahrer nieder

BETTEMBURG – Am Sonntag wurden zwei Busfahrer am Busbahnhof von drei Jugendlichen angegriffen, weil sie ihnen u.a. aufgrund ihrer Alkoholisierung den Zugang zum Fahrzeug verweigert hatten.

Am Sonntagnachmittag hat ein Busfahrer am Busbahnhof in Bettemburg beschlossen, drei Jugendlichen den Zugang zu seinem Fahrzeug zu verweigern, weil sie betrunken waren. Als ein anderer Busfahrer sich weigerte, ihnen eine Zigarette zu geben, wurde dieser ins Gesicht geschlagen und getreten. Als sein Kollege versuchte, einzugreifen, wurde auch er körperlich angegriffen. Die Polizei berichtete am Montag, dass die beiden verletzten Fahrer mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.