Kriminalität in Luxembourg: Drei Jugendliche haben einen Schüler überfallen und ausgeraubt

Am gestrigen Montagnachmittag ist der Heimweg nach Schulschluss für einen Jugendlichen zum Albtraum geworden. Laut Polizeibericht wurde er in der Avenue du Swing in Belval von drei anderen Jugendlichen bedroht, die es auf seine Tasche und seine kabellosen Kopfhörer abgesehen hatten. Das Trio soll sein Opfer zu Boden gezerrt und anschließend getreten und ausgeraubt haben. Danach sollen sie geflüchtet sein.

Dies war allerdings nicht der einzige Vorfall, bei dem Jugendliche die Behörden am Montag auf Trab hielten. Etwa zur selben Uhrzeit sei ein Jugendlicher am Bahnhof von Clerf von drei Angreifern bedroht worden. Laut Polizei haben sie ihrem Opfer die Brieftasche entrissen, sind aber kurz darauf in einer nahegelegenen Schule aufgespürt worden. Die Brieftasche sei an ihren Besitzer zurückgegeben worden.